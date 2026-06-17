Coupe du Monde : l’Angleterre de Thomas Tuchel a déjà convaincu tout le monde !

L’Angleterre a frappé un grand coup. Pour son entrée en lice dans le groupe L de la Coupe du Monde 2026, la sélection de Thomas Tuchel a dominé la Croatie (4-2) au terme d’une rencontre spectaculaire qui a probablement offert le plus beau spectacle depuis le début du tournoi. Dans un match rythmé, ouvert et riche en occasions, les Three Lions ont affiché un visage que l’on n’avait plus vu depuis très longtemps. Plus agressifs, plus ambitieux et surtout beaucoup plus joueurs, les Anglais ont étouffé une équipe croate pourtant réputée pour sa maîtrise technique et sa capacité à gérer les grands rendez-vous. Bien plus que la victoire, c’est la manière qui a marqué les esprits. Tous les observateurs ont salué une prestation collective impressionnante qui place déjà l’Angleterre parmi les équipes les plus excitantes de cette Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

Le paradoxe anglais était devenu presque une habitude. Sous Gareth Southgate, les résultats étaient souvent là avec une finale de l’Euro, plusieurs demi-finales et des parcours réguliers dans les grandes compétitions. Mais le jeu, lui, peinait à convaincre. Malgré une génération dorée emmenée par Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka ou encore Phil Foden, les Three Lions donnaient souvent l’impression de jouer avec le frein à main. L’arrivée de Thomas Tuchel devait changer cela. Pourtant, l’Allemand avait démarré son mandat sous les critiques. Ses choix forts dans sa liste pour cette Coupe du Monde, notamment les absences de Phil Foden et Cole Palmer, avaient suscité de nombreuses interrogations outre-Manche. Face à une Croatie toujours difficile à manœuvrer, il était attendu au tournant.

L’Angleterre de Thomas Tuchel a convaincu

Et malgré des séquences intéressantes dans le premier acte, les Anglais étaient rentrés aux vestiaires frustrés après avoir concédé un but juste avant la pause. Pourtant, le contenu était bien plus séduisant que par le passé. Et cela s’est confirmé au retour des vestiaires. L’intensité est montée d’un cran. Les courses se sont multipliées. Les transitions ont gagné en verticalité. La circulation du ballon est devenue beaucoup plus rapide. Pendant près d’une demi-heure, la Croatie a été submergée par les vagues anglaises et la fluidité des attaques. Après la rencontre, Harry Kane a d’ailleurs révélé les mots de son sélectionneur : « c’était un match en deux mi-temps. En première période, ça allait mais on était déçu d’encaisser le but de cette façon à la dernière seconde. Le coach nous a motivés à la mi-temps. Il a dit que si on devait perdre, on perdrait à notre façon avec notre style de jeu. On a vu en 2e période qu’on a tout donné et c’est ce niveau qu’on doit avoir à chaque match. Bravo à nous, surtout dans l’intensité. Le coach nous a dit d’être plus agressifs, car ils ont de grands joueurs et qu’on doit tenter plus. On a dû mettre plus d’intensité pour être plus efficaces. C’est ce qu’on doit faire dans le tournoi », a-t-il expliqué au micro de BeIN Sports.

La suite après cette publicité

Outre-Manche, les anciens internationaux ont été unanimes. « J’ai adoré. Je les ai trouvés excellents. Ils auraient pu faire mieux sur les deux buts encaissés, mais leur jeu était tellement positif », a lancé Wayne Rooney. « Ils peuvent être absolument ravis, ils ont marqué quatre buts, les remplaçants sont entrés en jeu et ont eu un impact », a ajouté Roy Keane. Ian Wright est allé encore plus loin : « Je ne me souviens pas d’un match où l’Angleterre se soit montrée aussi dangereuse en attaque. » Gary Neville a lui insisté sur l’impact de Tuchel à la pause : « La deuxième mi-temps a été vraiment excellente. Certaines de leurs actions dans les dix premières minutes étaient fantastiques. » Enfin, Jamie Carragher a parfaitement résumé le sentiment général : « Ce tournoi a été exceptionnel jusqu’à présent, et ce match était le meilleur. Dans toute grande compétition, on attend des meilleurs joueurs qu’ils soient performants, et c’est ce qu’on a vu : Mbappé, Messi, Vinicius Jr, et maintenant Bellingham et Kane. L’Angleterre est peut-être l’équipe la plus spectaculaire de cette Coupe du monde. Je ne suis pas sûr que cela suffise pour gagner le tournoi, mais vu leur performance, ça va être passionnant de les voir essayer. » Un constat fort après seulement un match. Mais au vu de la démonstration offensive proposée face à la Croatie, les Three Lions ont peut-être enfin trouvé la formule qui leur manquait pour rêver plus grand.