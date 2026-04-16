Ligue des Champions : l’équipe type des quarts de finale retour

Le rideau est tombé sur ces quarts de finale retour de Ligue des Champions avec un ébouriffant Bayern-Real Madrid (4-3), et un soporifique Arsenal-Sporting CP (0-0). C’est l’heure d’établir l’équipe type de ce dernier tour de C1 où 6 équipes sur 8 sont représentées. La part belle est tout de même donnée au PSG. Le champion d’Europe aligne 4 des 11 joueurs de cette formation, à commencer par Matvey Safonov, auteur de 6 arrêts, dont certains déterminants, comme lors de ce ballon d’Hakimi envoyé vers son but mais aussi sur les tentatives de Gakpo, Gravenberch et Ngumoha.

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Pour occuper la charnière centrale, difficile de ne pas aligner la paire parisienne, infaillible à Anfield mardi soir. Marquinhos s’est offert un sauvetage XXL digne de ses plus grandes heures, alors que Willian Pacho s’est mis en travers de très nombreuses tentatives de centres et de frappes. La défense du PSG a montré qu’elle était en capacité de subir et de résister. Pour l’accompagner, nous avons opté pour Cristhian Mosquera, sérieux avec les Gunners hier soir à un poste de latéral droit plutôt inhabituel pour lui. Ferland Mendy est titulaire à gauche. Malgré la présence d’Olise dans sa zone et son très faible temps de jeu, le Français était dans un grand soir.

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Une attaque 5 étoiles

Dans cette formation organisée en 4-4-2 losange, Marcos Llorente prend le rôle de sentinelle. Le milieu de terrain de l’Atlético aura été excellent dans son rôle multitâche face au Barça. Sa capacité à se projeter a fait très mal, avec en point d’orgue cette percée côté droit pour le but de Lookman. Et que dire d’Arda Güler qui a bien failli qualifier le Real Madrid à lui seul avec son doublé du gauche sur la pelouse de Munich, profitant aussi des errements de Neuer. Avant-dernier passeur sur le seul but des Colchoneros, Antoine Griezmann complète ce trio. Brillant, il ne passe pas loin de marquer et poursuit son rêve de terminer en beauté avec son club.

S’il y en a bien un au Barça qui a tout tenté pour qualifier son équipe, c’est Lamine Yamal. Intenable, le prodige aurait pu ouvrir le score après quelques secondes de jeu seulement, avant de lancer les siens quelques instants plus tard. La défense de l’Atlético a eu un mal fou à réduire son influence, même si au final, c’est bel et bien lui qui a pris la porte. Il est en soutien dans notre équipe d’un duo d’attaquants composé d’Ousmane Dembélé et d’Harry Kane. Le Ballon d’Or a longtemps cherché la mire avant d’inscrire un doublé qualifiant les siens. Kane aussi y est allé de son but, comme à l’aller, et a pesé de tout son poids sur la défense madrilène.