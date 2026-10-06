L’hommage émouvant de Neymar à Lionel Messi

À quelques heures du dernier match de Lionel Messi (39 ans) avec la sélection argentine face au Bénin, les hommages se multiplient pour la Pulga. Le dernier en date est signé par l’un des anciens coéquipiers les plus prestigieux de l’Argentin : Neymar. Partenaire de Messi au FC Barcelone de 2013 à 2017 et au Paris Saint-Germain de 2021 à 2023, le Brésilien vient de poster un message émouvant.

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« Tous ceux qui aiment le football ont pu profiter de ton talent au fil de ces années… Aujourd’hui, c’est ton dernier match sous le maillot de ta sélection, de ton pays, et j’espère que tu profiteras de chaque seconde, que tous les hommages qui te sont rendus aujourd’hui te rendront heureux. Ce n’est pas seulement l’Argentine qui te remercie, c’est le monde entier qui te remercie pour tout ce que tu as apporté au football. Merci de m’avoir fait aimer encore plus le football, ce fut un honneur d’avoir joué contre toi et, plus encore, d’avoir écrit l’histoire à tes côtés. MERCI Lionel Messi », a-t-il posté sur son compte Instagram.