Brésil : Neymar forfait face au Maroc !

Il va falloir attendre avant de voir le grand retour de Neymar avec le Brésil. Toujours blessé depuis l’annonce de la liste, la star de Santos était encore incertaine pour l’affiche de ce début de Coupe du Monde face au Maroc. Et alors que certains estimaient qu’il pouvait peut-être figurer dans le groupe, Carlo Ancelotti a officialisé son forfait en conférence de presse. Neymar n’a pas pu reprendre l’entraînement collectif et il devrait retrouver les pelouses la semaine prochaine.

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«Neymar travaille d’arrache-pied pour se rétablir au plus vite. On espère qu’il sera rétabli et qu’il rejoindra le groupe la semaine prochaine. Quand on fait appel à Neymar, c’est non seulement pour ses qualités techniques, qui sont indéniables, mais aussi pour son expérience et l’exemple qu’il peut donner aux jeunes joueurs de l’équipe. Mais il ne sera pas la face au Maroc.»