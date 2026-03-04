Coupe du Roi : la Real Sociedad file en finale

Tout ne s’est donc pas joué au match aller, remporté par la Real Sociedad sur le terrain de l’Athletic Bilbao. La demi-finale retour de Coupe du Roi a longtemps été vierge de but, mais le public d’Anoeta a été récompensé de ses encouragements avec un penalty accordé en toute fin de rencontre, qui a pu faire souffler tout le monde.

Transformé par Oyarzabal, il a définitivement validé la place en finale, pour y affronter l’Atlético de Madrid, tombeur du FC Barcelone. Deux anciens joueurs du PSG étaient titulaires ce mercredi soir, avec Carlos Soler et Gonçalo Guedes.