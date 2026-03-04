Coupe du Roi
Coupe du Roi : la Real Sociedad file en finale
@Maxppp
Tout ne s’est donc pas joué au match aller, remporté par la Real Sociedad sur le terrain de l’Athletic Bilbao. La demi-finale retour de Coupe du Roi a longtemps été vierge de but, mais le public d’Anoeta a été récompensé de ses encouragements avec un penalty accordé en toute fin de rencontre, qui a pu faire souffler tout le monde.
La suite après cette publicité
Transformé par Oyarzabal, il a définitivement validé la place en finale, pour y affronter l’Atlético de Madrid, tombeur du FC Barcelone. Deux anciens joueurs du PSG étaient titulaires ce mercredi soir, avec Carlos Soler et Gonçalo Guedes.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
L’Espagne est choquée par la performance du Barça, la presse anglaise se paye Arne Slot après la défaite de Liverpool
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer