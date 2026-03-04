Menu Rechercher
Commenter 1
Coupe du Roi

Coupe du Roi : la Real Sociedad file en finale

Par Aurélien Léger-Moëc
Mikel Oyarzabal avec la Real Sociedad. @Maxppp

Tout ne s’est donc pas joué au match aller, remporté par la Real Sociedad sur le terrain de l’Athletic Bilbao. La demi-finale retour de Coupe du Roi a longtemps été vierge de but, mais le public d’Anoeta a été récompensé de ses encouragements avec un penalty accordé en toute fin de rencontre, qui a pu faire souffler tout le monde.

La suite après cette publicité

Transformé par Oyarzabal, il a définitivement validé la place en finale, pour y affronter l’Atlético de Madrid, tombeur du FC Barcelone. Deux anciens joueurs du PSG étaient titulaires ce mercredi soir, avec Carlos Soler et Gonçalo Guedes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Real Sociedad
Bilbao

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Real Sociedad Logo Real Sociedad
Bilbao Logo Athletic Bilbao
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier