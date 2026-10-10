Liga : l’Atlético arrache une victoire à Alavès

L’Atlético de Madrid a arraché une victoire précieuse sur la pelouse d’Alavés ce samedi lors de la 8e journée de Liga. Les hommes de Diego Simeone avaient parfaitement lancé leur rencontre grâce à Alejandro Grimaldo, buteur à la 33e minute sur une passe décisive de Jonathan David. Mais les locaux ont réagi juste avant la pause, avec une égalisation de Lucas Boyé sur penalty dans le temps additionnel du premier acte.

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La seconde période a été marquée par l’expulsion d’Ángel Pérez à la 61e minute, après intervention de la VAR, qui a transformé son carton jaune en rouge. En supériorité numérique, les Colchoneros ont finalement fait la différence grâce à Romero, buteur à la 83e minute pour offrir l’avantage aux siens (1-2). Un succès important pour l’Atlético de Madrid, qui repart avec les trois points au terme d’une rencontre disputée.