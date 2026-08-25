Man City : accord à 60 M€ avec Newcastle pour Nico Gonzalez

Newcastle United est sur le point de s’offrir Nico Gonzalez. D’après The Athletic, les Magpies ont trouvé un accord avec Manchester City pour le transfert du milieu espagnol de 24 ans, pour un montant d’environ 55 millions d’euros, auquel pourront s’ajouter près de 5 M€ de bonus. Le joueur a reçu l’autorisation de se rendre à Newcastle afin de passer sa visite médicale. Cible prioritaire de Matthias Jaissle, il devrait devenir la deuxième recrue du technicien allemand cette semaine si les dernières étapes se déroulent comme prévu.

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Newcastle cherchait à renforcer son entre-jeu après le départ attendu de Sandro Tonali à Tottenham et celui de Bruno Guimarães à Arsenal. Arrivé à Manchester City en janvier 2025 en provenance de Porto pour 60 M€, Nico Gonzalez a disputé 41 rencontres la saison dernière, mais son temps de jeu s’est considérablement réduit à partir de janvier. Malgré sa volonté affichée de rester à l’Etihad Stadium, l’ancien international Espoirs espagnol s’apprête donc à changer d’air et à rejoindre un Newcastle particulièrement actif sur le mercato.