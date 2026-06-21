Menu Rechercher
Commenter 2
Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : l’Irak veut mettre trois gardiens contre la France

Par Valentin Feuillette
Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus @Maxppp
France Irak
winamax
1 1.07 N 13.0 2 23.0 bonus 100€

Interrogé en conférence de presse avant le match, le sélectionneur de l’Irak Graham Arnold a évoqué avec humour la menace Kylian Mbappé et la difficulté de le contenir défensivement. À propos d’un éventuel plan anti-Mbappé, il a lâché : « On va demander si on peut mettre trois gardiens de but », a-t-il plaisanté.

La suite après cette publicité

Une sortie pleine d’autodérision qui résume surtout l’inquiétude autour de l’attaquant français, capable de faire basculer une rencontre à lui seul. Une déclaration rapportée par AP, à la veille d’un choc où la défense irakienne s’attend clairement à une soirée sous pression.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Irak
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Irak Flag Irak
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier