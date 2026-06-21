CdM 2026, EdF : l’Irak veut mettre trois gardiens contre la France

Interrogé en conférence de presse avant le match, le sélectionneur de l’Irak Graham Arnold a évoqué avec humour la menace Kylian Mbappé et la difficulté de le contenir défensivement. À propos d’un éventuel plan anti-Mbappé, il a lâché : « On va demander si on peut mettre trois gardiens de but », a-t-il plaisanté.

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Une sortie pleine d’autodérision qui résume surtout l’inquiétude autour de l’attaquant français, capable de faire basculer une rencontre à lui seul. Une déclaration rapportée par AP, à la veille d’un choc où la défense irakienne s’attend clairement à une soirée sous pression.