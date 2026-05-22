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Ligue 1

Monaco : l’annonce forte de Paul Pogba

Par Maxime Barbaud
1 min.
Paul Pogba avec Monaco @Maxppp

Avec seulement 6 apparitions en Ligue 1 avec l’AS Monaco cette saison (115 minutes), Paul Pogba espérait sans doute un meilleur retour. Après plus de deux ans sans jouer et des blessures qui ne lui ont pas permis d’enchainer, le champion du monde a tout de même pu rejouer. C’est déjà une première victoire. Il aura l’opportunité de se montrer davantage la saison prochaine, comme il l’affirme sur sa dernière publication Instagram.

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«L’attente est finie. Deux ans et demi de travail acharné, de concentration et de conviction m’ont permis d’en arriver là. Le terrain est ma place, et je suis prêt pour la suite. Au club, aux supporters et à tous ceux qui m’ont soutenu : merci. À la saison prochaine ! Daghe Munegu», écrit le joueur. Il faudra compter sur lui, alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat sur le Rocher.

Pub. le - MAJ le
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