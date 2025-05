Droits TV : beIN Sports pourrait tout changer !

Nouveau directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue, Nicolas de Tavernost continue de s’activer sur tous les fronts alors que la Ligue souhaite lancer sa plateforme 100 % Ligue 1. Dans cette optique, l’ancien président du groupe M6 a rencontré les différents acteurs du marché (DAZN, Amazon Prime Video, Canal+) mais également beIN Sports. Ce jeudi, L’Équipe indique, à ce titre, qu’un entretien a eu lieu entre Nicolas de Tavernost et Yousef Al-Obaidly, président de beIN Sports France, pour échanger sur la suite des opérations, alors que la chaîne franco-qatarienne possède les droits d’un match par journée (le samedi à 17 heures) pour au moins encore une saison et que la LFP souhaite de son côté diffuser la totalité des matches de l’élite. Selon les dernières informations du quotidien, beIN Sports serait d’ailleurs ouvert à l’idée de soutenir le football français

«beIN Sports est fier de diffuser les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 (40 millions d’euros par an) aux niveaux national et international. Quelle que soit l’issue des discussions en cours, beIN Sports soutiendra l’écosystème du football français, quelle que soit la mesure jugée appropriée», a notamment déclaré un porte-parole du diffuseur. Pour autant, les dirigeants qatariens suivront de près l’évolution des négociations et pourraient se montrer encore plus réceptifs si la LFP venait à s’allier avec le groupe Canal+. Enfin, la Ligue pourrait également faire le choix de conserver les 78,5 millions de beIN Sports la saison prochaine et ainsi lancer son antenne avec… 8 rencontres sur 9. Affaire à suivre…