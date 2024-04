PSG : une soirée de tous les records malgré le nul concédé face à Clermont

Au Parc des Princes et à quatre jours d’un choc face au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul (1-1) face à Clermont. Si la prestation collective du club de la capitale ne devrait clairement pas rester dans les annales du football français, cette soirée a malgré tout été marquée par différents records. Plus que le 300e match de Kylian Mbappé, entré en jeu en fin de rencontre, sous le maillot parisien, Marquinhos a lui égalé le nombre de rencontres disputées avec le maillot parisien : 435, soit autant que Jean-Marc Pilorget. Mais ce n’est pas tout.

En arrachant l’égalisation grâce à Gonçalo Ramos, le PSG a conservé sa série d’invincibilité. Ainsi, les Rouge et Bleu n’ont plus perdu depuis novembre dernier, soit depuis 27 rencontres, toutes compétitions confondues. Une dynamique exceptionnelle qui n’était plus arrivée au club parisien depuis 30 ans. Sa meilleure série d’invincibilité, toutes compétitions confondues, remonte en effet à la saison 1993-1994, pendant laquelle Paris n’avait pas connu la défaite pendant 37 matchs consécutifs…