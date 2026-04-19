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Ligue 1

PSG : deux absents mais un grand retour dans le groupe face à l’OL

Par Jordan Pardon
1 min.
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp
PSG Lyon
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Luis Enrique a dévoilé son groupe de 21 joueurs retenus pour le choc entre le PSG et l’OL ce dimanche soir, qui sonnera comme le retour des Parisiens en Ligue 1, seize jours après leur succès face à Toulouse (3-1). Il marquera également le retour de Fabian Ruiz, revenu de sa blessure.

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Paris Saint-Germain
Un groupe de 21 parisiens pour la réception de Lyon ce soir. 📑🔴🔵

#Ligue1 | #PSGOL
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L’international espagnol est bien présent dans le groupe, trois mois après son dernier match joué avec le PSG face au Sporting. Nuno Mendes est lui absent, après avoir été touché à la cuisse face à Liverpool. Ibrahim Mbaye n’apparaît pas dans le groupe, tandis que Quentin Ndjantou est toujours blessé.

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