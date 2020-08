Serie A : l'Inter dauphin de la Juventus, la Lazio loupe le coche

Pour le compte de cette 38e et ultime journée de Serie A, quatre affiches étaient au programme. Parmi elles, deux pouvaient être décisives. L’Atalanta (3e, 78 pts) accueillait sur sa pelouse une équipe de l’Inter, dauphin de la Juventus (2e, 79 pts). En cas de victoire, les Bergamotes pouvaient arracher la seconde place de ce classement. À l’inverse, les nerazzuri ne pouvaient conserver celle-ci qu’en l’emportant ou via un match nul en cas d’un faux pas de la Lazio (3e, 78 pts). Mais les joueurs d’Antonio Conte n’avaient pas le temps de réfléchir à toutes ces éventualités. Dès la première minute de jeu, sur un centre d’Ashley Young, Danilo D’Ambrosio sautait plus haut que tout le monde et inscrivait le premier but de ce match d’une tête parfaitement placée. Idéalement lancé dans cette rencontre, l’Inter doublait la mise un quart d’heure plus tard par l’intermédiaire d’Ashley Young, déjà passeur décisif sur le premier but. Le latéral anglais envoyait une superbe frappe enroulée qui finissait sa course dans le petit filet droit du portier adverse. Après une deuxième mi-temps bien plus calme et sans trop d’actions les Interistes l’emportaient (2-0) et finissaient ainsi à un seul petit point de la Juventus, championne d’Italie.

La Lazio elle, se déplaçait sur la pelouse du Napoli dans un match à enjeu seulement pour les Romains encore en course pour finir dans les trois premiers de ce Calcio. Mais les choses ne se passaient pas comme prévu pour les joueurs de Simone Inzaghi. Dès la 9e minute de jeu, Fabian Ruiz ouvrait le score d’une frappe aux abords de la surface, laissant Strakosha immobile. Le meilleur buteur de Serie A Ciro Immobile ne l’entendait pas de cette manière et égalisait près de dix minutes plus tard d’une frappe pleine de sang-froid, ce dernier comptabilisant ainsi 36 buts en 37 matches de Serie A. Au retour des vestiaires, Lorenzo Insigne transformait sereinement un penalty à la suite d’une faute de Marco Parolo et permettait ainsi aux siens de l’emporter (3-1) après ce but inscrit en toute fin de rencontre de Politano. Avec ce résultat, la Lazio termine ce championnat à la 4e place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Naples jouera quant à lui l’Europa League.

La Juventus termine sur une mauvaise note

Dans les deux autres matches de cette soirée, la Juventus accueillait l’AS Roma dans un match certes alléchant mais sans enjeu. Déjà sacrés champion d’Italie, les joueurs de Maurizo Sarri ouvraient le score dès la 5e minute par l’intermédiaire de Gonzalo Higuain (5e), avant de se voir rejoindre au score par Kalinic (23e). Perotti donnait l’avantage aux Romains juste avant la pause sur penalty (44e), avant de voir double et d’inscrire le troisième but des siens d’une belle frappe à ras de terre. La Roma déjà qualifiée pour la prochaine Ligue Europa, termine sa saison à la 5e place. La Juventus termine elle certes première, mais avec un seul petit point d’avance sur l’Inter.

L’AC Milan recevait Cagliari dans l’autre match sans enjeu de la soirée et s’imposait sans aucune difficulté. Malgré un penalty manqué de Zlatan Ibrahimovic, les Milanais inscrivaient trois buts dans cette rencontre. Le premier contre son camp, entraînait finalement un but d’Ibrahimovic à l’heure de jeu (55e), ce dernier certainement vexé d’avoir manqué son penalty. Castillejo aggravait la marque et l’AC Milan l’emportait ainsi (3-0) et conservait sa 6e place au classement, qualificative pour l’Europa League.

Retrouvez le classement de la Serie A ici.

Les résultats de la 38e journée de Serie A :

AC Milan 3-0 Cagliari : Klavan (csc,11e) , Ibrahimovic (55e), Castillejo (57e)

Atalanta 0-2 Inter : D'Ambrosio (1e), Young (20e)

Juventus 1-3 AS Roma : Higuain (5e) ; Kalinic (23e), Perotti (44e, 52e)

Naples 3-1 Lazio : Ruiz (9e), Insigne (54e), Politano (90+3) ; Immobile (22e)