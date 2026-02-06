LOSC : les mots de Bruno Genesio sur son avenir

1 point sur 15 : c’est le terrible bilan du LOSC en Ligue 1 sur ce début d’année 2026. Il a un temps été question d’un départ de Bruno Genesio, avant que l’intéressé ne démente ses envies de quitter le navire. Si la qualification en barrages de Ligue Europa semblait avoir relancé une dynamique positive, le match nul concédé ce soir face à la lanterne rouge de Ligue 1, Metz, a vite douché cet enthousiasme. Après la rencontre, Bruno Genesio a évoqué cette période compliquée, mais aussi sa situation personnelle.

«Vous savez, nous, entraîneurs, on vit au rythme des résultats. Lorsqu’il y a des défaites, le lendemain, c’est très difficile et on repart parce que c’est notre métier la remise en question, les périodes difficiles, les bonnes périodes… ça fait bientôt 10 ans que je suis numéro 1, j’ai déjà vécu des périodes difficiles, j’ai vécu de bonnes périodes, je sais que dans ces moments il faut s’accrocher, garder du calme et de la sérénité, même si on est tous ce soir très déçus, reconnaissait Genesio sur Ligue1+. Mon avenir ? Pour l’instant, il n’y a aucune discussion pour une éventuelle prolongation, le président l’a dit : ce qui est important c’est le club, l’équipe, redresser la situation, atteindre les objectifs de fin de saison et ensuite il sera temps de faire le bilan de beaucoup de choses, des deux saisons. On verra.»