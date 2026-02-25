LdC : les mots puissants de Thierry Henry envers Bodø/Glimt

La qualification de Bodø/Glimt est un véritable exploit et il est à notifier ce mercredi matin. Face à l’Inter Milan hier en barrage retour de la Ligue des Champions (1-2), les Novégiens ont su inverser la tendance et faire preuve d’un combat admirable pour parvenir à gagner les deux rencontres européennes (5-2 au total). Sur CBS Sports Golazo, c’est Thierry Henry (48 ans), désormais consultant, qui a voulu souligner la performance de la formation située au nord du cercle polaire arctique.

« On parle d’argent, on parle de nom, mais rien ne vaut une équipe. Si vous avez une équipe, alors vous posez des problèmes. Si vous n’avez pas d’équipe, je m’en fiche de votre argent. C’est exactement ce qu’ils font : ils attaquent et défendent ensemble, c’est une bonne équipe ». Avant que l’ancien joueur tricolore rappelle une nouvelle fois à toutes les équipes, que ce sport n’est absolument pas individuel. « Nous devrions tous nous rappeler que c’est un sport d’équipe. C’est une leçon pour tous ceux qui regardent le football : voici ce qu’est une équipe », a-t-il conclu dans l’émission, voulant mettre en avant l’équipe qualifiée pour les huitièmes de finales.