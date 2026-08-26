Manchester City casse sa tirelire et recrute Ayyoub Bouaddi pour 100 M€ !

Le feuilleton Ayyoub Bouaddi est officiellement terminé. Annoncé sur les radars d’Arsenal, Manchester United ou encore du Bayern Munich au cours des derniers mois, le milieu de terrain âgé de 18 ans rejoint finalement Manchester City. Pour convaincre Olivier Letang de lâcher sa pépite, les Cityzens ont dû débourser un énorme chèque de 100 millions d’euros. « Le LOSC confirme ce jour avoir conclu un accord avec Manchester City FC (Angleterre) pour le transfert d’Ayyoub Bouaddi (18 ans). Enfant de l’académie lilloise, le milieu de terrain international marocain quitte aujourd’hui son club formateur après 5 années sous le blason du Dogue », a annoncé Lille. Bouaddi a signé un contrat de cinq ans avec une année supplémentaire en bonus. Il arrive pour remplacer Rodri.

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Formé au LOSC avant de faire ses débuts fin 2023, le natif de Senlis a rapidement mis tout le monde d’accord dans le Nord, puis dans le championnat de France. Très vite, Bouaddi a fait tomber les records de précocité, devenant d’abord le plus jeune joueur à disputer un match de Coupe d’Europe à seulement 16 ans et 3 jours (le 5 octobre 2023, contre KÍ Klaksvík), puis le plus jeune joueur du XXIe siècle en Ligue 1 à 16 ans et 20 jours (le 22 octobre 2023, contre Brest). Lors de leur passage à Lille, Paulo Fonseca et Bruno Genesio ont bâti leur milieu de terrain en sa présence.

Le plus gros transfert de la Ligue 1 à l’étranger

Apparu 96 fois avec le LOSC, dont à 42 reprises la saison passée, Bouaddi a ensuite participé à sa toute première Coupe du Monde avec le Maroc, malgré l’intérêt appuyé de la Fédération française de football. Titulaire lors de cinq des six matchs des Lions de l’Atlas lors de ce Mondial 2026, il avait rayonné dans l’entrejeu, de quoi renforcer les intérêts à son égard.

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𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐀𝐲𝐲𝐨𝐮𝐛 ♥️



Le LOSC confirme aujourd'hui le transfert d'Ayyoub Bouaddi à Manchester City 🤝🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Le communiqué ➡️https://t.co/6xqarJZrON



Bonne continuation et… 𝒆́𝒄𝒓𝒊𝒔 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒊𝒕𝒆 🫶 pic.twitter.com/ralHvgKXG4 — LOSC (@losclive) August 26, 2026

Si Olivier Letang s’est longtemps montré dur en affaires, le dirigeant lillois a eu gain de cause puisqu’il a finalement réussi à boucler la vente la plus élevée de l’histoire du club nordiste, devant les 80 millions d’euros de Nicolas Pépé parti à Arsenal à l’été 2018. En quittant le LOSC pour 100 millions d’euros, Bouaddi devient - pour le moment - le plus gros transfert de la Ligue 1 à l’étranger, devançant ainsi les 90 millions d’euros obtenus par le PSG après le départ de Neymar à Al-Hilal en 2023.