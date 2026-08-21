L’Atlético de Madrid a accepté une offre pour Julian Alvarez !

Le feuilleton Julian Alvarez semble avoir pris fin… du moins avec le FC Barcelone. Le club catalan a jeté l’éponge après des mois de pressing avec l’entourage du joueur et l’Atlético de Madrid pour le faire signer. Le club madrilène a résisté et avait prévenu dès le départ. Son attaquant n’était pas à vendre aux Culés, peu importe le prix. Problème, l’Argentin veut partir, et l’a même affirmé publiquement, pour rejoindre la Catalogne.

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Depuis, chacun est campé sur ses positions. Alvarez est revenu à l’entraînement la semaine passée et a réaffirmé ses intentions de départ auprès de son entraîneur. Diego Simeone est lui sur la position de sa direction et ne le laissera pas partir pour un concurrent direct en Liga. Et même si cet épisode marque un tournant avec les supporters, le technicien soutient son joueur publiquement, sifflé par les fans mercredi soir lors de la victoire contre Malaga.

Julian Alvarez a dit non à Arsenal

« J’ai beaucoup de respect envers nos supporters », assurait El Cholo. Néanmoins, les Colchoneros sont à l’écoute d’offres de clubs qui ne sont pas espagnols. D’après Mundo Deportivo, la direction a même reçu ces dernières heures une proposition de la part d’Arsenal qui a été acceptée. Le club anglais est intéressé depuis de longues semaines par les services du joueur et souhaite en faire son leader offensif, déçu par les performances de Viktor Gyökeres la saison dernière.

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Cette fois, c’est Julian Alvarez qui a répondu par la négative. Il ne veut pas revenir en Angleterre, lui qui évoluait précédemment à Manchester City, et veut rejoindre le Barça. Le média catalan indique même que ce nouvel épisode a jeté de l’huile sur le feu et fait empirer la relation entre l’Argentin et la direction incarnée par Gil Marín. Il y a une volonté de dialogue entre les deux parties mais la situation devient difficilement tenable. Nous ne sommes sans doute pas encore au bout de nos surprises, pendant qu’Arsenal poursuit sa quête d’attaquant et devrait se reporter sur Victor Osimhen.