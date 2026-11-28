Les déclarations de Joshua Kimmich après la défaite à Lille mercredi soir font grand bruit au Bayern. Le vice-capitaine a pris la parole pour défendre Jamal Musiala, attaqué ces derniers jours par certains dirigeants et membres influents du club comme Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance, et ancien président du directoire. Le cas du milieu offensif divise à l’intérieur même du Bayern puisqu’il peine à retrouver son niveau de jeu depuis la découverte de sa maladie neurologique. La direction sportive est de son côté, à l’instar de Christoph Freund, lequel a répondu ce vendredi matin aux propos de Kimmich.

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« Beaucoup de choses ont été dites, discutées, débattues et rapportées à propos du FC Bayern au cours des derniers jours. Mais nous avons devant nous des semaines très intenses et importantes, affirme le directeur sportif. Nous avons plus qu’assez de sujets sur lesquels nous concentrer, et nous voulons canaliser toute notre énergie et notre attention pour remporter des matchs avec les joueurs actuellement à notre disposition. Nous n’en avons pas discuté. Une sanction financière n’a même jamais été un sujet de conversation. Nous regardons vraiment vers l’avenir et nous concentrons sur les matchs à venir. Nous savons que nous avons des défis à relever. Nous avons des joueurs blessés, et par-dessus le marché, nous avons beaucoup de matchs en peu de temps. Nous voulons simplement traverser cette période ensemble, tous, en tant que FC Bayern. »