Bruno Genesio ne regrette pas le départ de Gaëtan Laborde

Ce fut le dossier chaud des derniers instants du mercato, en Ligue 1. Gaëtan Laborde a quitté Rennes après une saison, direction Nice, pendant qu'Amine Gouiri faisait le chemin inverse. Vingt fois buteur, huit fois passeur, en 47 matches disputés la saison dernière, Gaëtan Laborde a été l'un des grands artisans des récents succès bretons. Son départ ne risque-t-il pas de déstabiliser l'attaque rennaise ? Pas sûr, d'autant que les Rouge et Noir ont mis la main sur Amine Gouiri, 22 ans, que Bruno Genesio a côtoyé lorsqu'il était à Lyon, et qui reste sur une saison à 12 buts et 10 passes décisives en 43 matches joués avec les Aiglons. En conférence de presse, ce vendredi, Bruno Genesio n'a pas semblé ému lorsqu'il lui a été demandé s'il regrettait le départ de Gaëtan Laborde, qu'il n'aura eu qu'une seule saison sous ses ordres.

«Gaëtan a fait une très très bonne saison l’année dernière, il a répondu aux attentes placées en lui. On l’avait recruté pour qu’il amène cette hargne qu’il avait en lui, mais pas que, cette qualité de buteur aussi. Il y a des mercatos où certaines opportunités arrivent pour les joueurs, pour les clubs. C’en était une pour lui, c’en était une pour nous de faire venir Amine et que lui puisse aller à Nice. Je sais que c’était intéressant pour lui. Je ne peux que saluer ce qu’il a fait avec nous l’année dernière, en termes de performance, de comportement. Après, c’est l’histoire du football. C’est l’histoire des clubs. Des joueurs arrivent, d’autres partent. Je connais très bien Amine, je sais que c’est un joueur qui peut nous apporter beaucoup aussi, dans un autre style, et encore une fois je remercie Gaëtan pour ce qu’il nous a apporté la saison dernière,» a déclaré Bruno Genesio.