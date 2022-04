OM : Hilton raconte la célébration mythique de Brandão et Zenden au Parc

Il y a des célébrations qu'on n'oublie pas. Le 15 mars 2009, l'OM se déplace au Parc des Princes et s'impose sur le score de 3-1, climatisant par la même occasion le Parc des Princes. Le premier but est inscrit par Boudewijn Zenden, bien servi par Brandão. Le Néerlandais se précipite vers le poteau de corner pour fêter son but et grimpe sur une caisse publicitaire, vite rejoint par Brandão. Le reste appartient à l'histoire... Et à Vitorino Hilton, encore mort de rire en nous racontant la scène.

