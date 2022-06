EdF : l'avis tranché de Kylian Mbappé avant la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

L'équipe de France a vécu une trêve internationale compliquée. D'ores et déjà hors du coup pour atteindre le Final Four, les Bleus ont terminé la saison par deux nuls et deux défaites face à des adversaires qui ne jouent pas forcément les premiers rôles. Pour Kylian Mbappé, le collectif n'est pas encore prêt à cinq mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde.

«Ça serait bien d’être champion du monde. On a du travail mais c’est l’objectif, c’est ce qu’on veut. C’est une occasion inédite. On a vu qu’on n’était pas encore totalement prêts mais il y a encore quelques mois donc ça va le faire, je suis confiant», a affirmé l'attaquant du PSG au micro de BFM TV ce vendredi.