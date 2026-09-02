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Ligue 1

LOSC : Olivier Létang annonce le départ à venir de 4 joueurs

Par Maxime Barbaud
1 min.
Olivier Létang @Maxppp

Le mercato a fermé ses portes hier soir en France et dans de nombreux pays étrangers, mais pas pour tous non plus. Il reste des marchés ouverts en Europe et ailleurs dans le monde. Le LOSC en a profité ce mercredi pour présenter ses dernières recrues à la presse, et pour Olivier Létang de faire un point sur l’effectif lillois après cette intersaison. Le président du club a affirmé que des départs étaient encore à prévoir cette semaine.

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« 4 joueurs sont susceptibles de bouger comme Mohamed Bayo pour un transfert définitif. Tiago Morais est en discussions avec un certain nombre de clubs. Angel Yondjo pourrait être amené à bouger dans la semaine. Arnaud Bodart, une très bonne personne, a une place et du relationnel avec un certain nombre de joueurs » indique Létang. Bodart est désormais 3e gardien avec l’arrivée d’Orlando Gill.

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