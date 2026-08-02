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Real Madrid : Camavinga déjà dézingué par un célèbre journaliste espagnol

Par Allan Brevi
1 min.
Eduardo Camavinga @Maxppp
Real Madrid 2-2 Fiorentina

Eduardo Camavinga ne fait pas l’unanimité après les premiers pas du Real Madrid version José Mourinho. Titulaire lors du match amical face à la Fiorentina, le milieu français n’a pas convaincu et continue d’alimenter les interrogations autour de son niveau de jeu. Plusieurs observateurs espagnols estiment qu’il peine toujours à franchir un cap, malgré les attentes placées en lui depuis son arrivée à Madrid.

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Dans son éditorial pour AS, le journaliste Tomás Roncero n’a d’ailleurs pas mâché ses mots. Selon lui, « Camavinga reste aussi irrégulier, distrait et fragile que la saison dernière », avant d’ajouter que le Français « ne progresse pas et n’apporte rien au jeu de l’équipe au milieu de terrain ». Le journaliste espagnol va même plus loin en estimant que si une offre importante de Premier League arrivait, le Real Madrid n’hésiterait pas à l’étudier.

Pub. le - MAJ le
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