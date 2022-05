Francfort - Rangers : les compositions officielles

L'Eintracht Francfort affronte les Glasgow Rangers en finale de la Ligue Europa, ce mercredi soir, à Séville. (Un match à suivre en direct sur notre site, coup d'envoi 21h). Le club allemand, vainqueur de la Coupe UEFA en 1980, et la formation écossaise, victorieuse de la Coupe des Coupes en 1972, ont l'occasion d'accrocher une deuxième coupe continentale à leur palmarès en cas de succès au stade Ramon Sanchez Pizjuan, antre habituelle du Séville FC.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, les Rangers sont privés de trois joueurs. Helander, Hagi et Morelos sont blessés et absents depuis un moment. Giovanni van Bronckhorst aligne quasiment l'équipe qui a fait tomber Leipzig en demi-finales avec notamment Tavernier en piston droit, Kamara dans l'entrejeu et Kent devant. Du côté allemand, Da Costa et Hinteregger, blessés, manquent à l'appel. Oliver Glasner titularise donc l'ancien monégasque Touré en défense avec le Français Ndicka. Pour le reste, c'est du classique avec le trio offensif Kamada-Borré-Lindström et la duo Kostic-Knauff sur les côtés.

Les compositions officielles :

Francfort : Trapp – Touré, Tuta, Ndicka – Knauff, Rode, Sow, Kostic – Lindström, Borré, Kamada.

Glasgow : McGregor – Goldson, Lundstram, Bassey – Tavernier, Jack, Kamara, Barisic – Kent, Aribo, Wright.