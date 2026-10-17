Real Madrid : les propos cash de José Mourinho sur Vinicius Junior

Le cas Vinicius ne fait qu’empirer au Real Madrid. Sa sortie à l’heure de jeu sur la pelouse de la Roma mercredi en Ligue des Champions fut un désaveu terrible pour lui. Non pas que José Mourinho l’ait sanctionné en quittant le terrain après une erreur menant au 2e but italien, le joueur ayant reconnu lui-même sa mauvaise prestation, mais le visage de son équipe s’est transformé sans lui. Menée 3-1 par la Louve, la Casa Blanca a réussi un épatant retournement de situation en s’imposant 4-3 grâce à des buts dans les dix dernières minutes inscrits par les entrants Espi et Endrick (en plus de Rüdiger, titulaire). Tout le monde a vu ce Real aux deux visages. José Mourinho ne peut pas le cacher non plus. Cela ne l’empêche pas de prendre sa défense face à la presse ce matin.

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«J’ai une question à vous poser. Est-ce que vos abonnés s’intéressent à l’heure à laquelle on arrive à Valdebebas ? Est-ce que ça les intéresse ? Et à l’heure de départ aussi ? C’est marrant, ironise le technicien. Vinicius a fait un match très difficile. Le principal responsable de sa performance, c’est Gasperini, qui nous a attaqués sur une seule aile. Trois joueurs contre Cucurella et lui. C’est difficile de faire des changements en tant qu’entraîneur, car certaines informations ne passent pas correctement. Ce qui m’a dérangé, c’est la nature du deuxième but, à un moment où le match était calme et équilibré.» Il n’en veut pas à son joueur sur erreur contribuant au premier but de Malen.

«Si j’étais à sa place, je ne serais probablement pas là»

«On savait comment ils allaient le marquer individuellement, et Vini devait sécuriser le ballon ou obtenir une faute. Il n’aurait pas dû faire ça, mais bon, c’est comme ça, ce n’est pas grave, poursuit-il, plaidant la simple erreur technique. J’ai fait cinq changements, pas un seul. Les remplacements font partie du football. Vinicius doit travailler plus dur, et sans rien promettre, car je n’aime pas faire de promesses. Je pense qu’il sera titulaire mercredi en Ligue des Champions.» Ce sera l’occasion pour le Brésilien d’être sur le terrain, lui qui a été suspendu 4 matchs après avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba face à Villarreal. Un match qu’il avait entamé sur le banc. Il manquera notamment le Clasico au Nou Camp dans 8 jours.

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«Les quatre matchs, je suis content, car il aura plus de temps de jeu. Je pensais qu’ils allaient en ajouter un ou deux», philosophe le Portugais face aux médias, avant de recevoir Séville dimanche soir (21h). «C’est un type formidable, avec qui il est très facile de s’entendre. Je passe du temps seul avec lui tous les jours. Je l’apprécie énormément car il parvient toujours à vivre et à surmonter les difficultés avec le sourire. Si j’étais à sa place, je ne serais probablement pas là. J’aurais forcé un départ pour un pays où il serait respecté, mais par loyauté envers le Real Madrid et par amour pour le club, il est resté. Il croit que les choses peuvent s’améliorer, et il a toujours ce sourire. Rien ni personne ne pourra le lui enlever.» Une vraie marque de soutien.