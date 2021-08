Ligue Europa : les calendriers de l'OL, l'OM et Monaco dévoilés

Qualifiés pour la phase de poules de la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille sont désormais fixés sur leurs prochaines échéances. Le calendrier des rencontres a, en effet, été dévoilé ce samedi. Pour les trois clubs français, le premier rendez-vous est prévu le 16 septembre prochain. A cette date, les Lyonnais, dans le groupe A, iront en Écosse affronter les Glasgow Rangers (21 heures) tandis que Monaco accueillera le Sturm Graz (21 heures) dans le groupe B. Enfin, l'OM, placé dans le groupe E, débutera par un déplacement périlleux sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (18h45)

Parmi les autres affiches de cette première journée on retiendra, également le 16 septembre : PSV Eindhoven - Real Sociedad à 21 heures, dans le groupe de Monaco, et Leicester - Naples (21 heures). Après cela, l'ASM enchaînera le 30 septembre sur le terrain de la Real Sociedad (18h45), l'OM recevra Galatasaray (21 heures) alors que l'OL accueillera Brøndby (18h45).

