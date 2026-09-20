La FFF a pris une grosse décision pour la sécurité de Zinedine Zidane

Idole des Français et des Françaises, Zinedine Zidane n’a sans doute pas attendu son arrivée au siège de la FFF, vendredi, pour constater que sa cote de popularité n’avait pas faibli malgré ces longues années d’absence. Le nouveau sélectionneur des Bleus a été accueilli par un bain de foule et de nombreux cris d’amour des supporters tricolores. Du côté de la Fédération, la question de sa sécurité, en tant qu’icône s’est évidemment posée ces dernières semaines. Comme le révèle L’Équipe, ZZ bénéficiera ainsi d’un dispositif renforcé par rapport à celui de son prédécesseur, Didier Deschamps.

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Beaucoup plus exposé à travers son nouveau poste de sélectionneur, le Ballon d’Or 1998 aura à sa disposition un garde du corps personnel, mais aussi un agent de sécurité spécialement dédié, qui fait partie du staff dévoilé par la FFF. Un dispositif renforcé, à l’image de ce qu’avait mis en place la Fédération pour Kylian Mbappé lors de la dernière Coupe du Monde. En interne, on refuserait toutefois de céder « à une quelconque forme de paranoïa », expliquant que ce choix répond simplement à une logique de tranquillité.