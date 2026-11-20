Formé au Paris Saint-Germain depuis son plus jeune âge, Senny Mayulu n’arrête plus de gravir les échelons. À seulement 20 ans, le milieu de terrain parisien a connu sa première convocation en équipe de France, puis ses premières minutes sous le maillot bleu face à l’Italie. Une ascension rapide, qu’il n’avait pas forcément anticipée. Alors qu’il se préparait initialement à rejoindre les Espoirs, les blessures chez les A ont finalement ouvert une porte au joueur du PSG. « Honnêtement, non », reconnaît-il lors d’un entretien au Parisien au sujet de cette première convocation. Cette première sélection vient récompenser un parcours qui n’a pourtant pas toujours été linéaire.

La suite après cette publicité

En début de saison, Mayulu a traversé une période compliquée, jusqu’à ne pas être retenu dans le groupe parisien pour les déplacements à Rennes et Brest. «J’ai un peu cogité, je repensais à chaque fois aux actions que j’avais mal faites, à mes petites erreurs. J’avais du mal à trouver le positif. Mais, aujourd’hui, la machine est repartie». Le retour de blessure face au FC Barcelone, le 20 octobre, a marqué un tournant : «le début de saison m’a mis un coup. Je me suis dit que lorsque j’aurais la chance de jouer, je donnerais encore plus qu’avant. J’ai continué à bosser dur. J’ai parlé au coach, qui me disait de continuer, qu’à un moment, j’allais avoir ma chance», explique-t-il.

La suite après cette publicité

Senny Mayulu revient sur sa prolongation

Et d’après lui, c’est surtout son attachement au PSG qui l’a poussé à progresser. Malgré les moments difficiles et les interrogations qu’il a pu avoir au printemps dernier, le jeune milieu n’a jamais envisagé de poursuivre sa carrière ailleurs. « Pour moi, ça n’a jamais été une option de partir. Je voulais rester dans tous les cas. Paris, ses couleurs, sa ville, son club, c’est une part de mon identité (…) Le fait de voir qu’ils se projetaient avec moi m’a aussi conforté dans ce choix. », affirme-t-il après avoir prolongé en début de saison. Désormais, Mayulu entend poursuivre sa progression sous les ordres du technicien espagnol, qu’il considère comme un élément majeur de son évolution.

La suite après cette publicité

«Il a pu être dur avec moi, mais il faut ce qu’il faut pour devenir un grand joueur. Le coach me pousse énormément. Sur le terrain, en dehors, sur le fait d’être à la fois une bonne personne et un bon joueur de foot», a-t-il ajouté. Après avoir remporté la Ligue des champions avec Paris en mai 2025, en inscrivant le cinquième but de la finale contre l’Inter, le Titi a pu découvrir l’équipe de France. Une nouvelle étape pour celui qui n’a jamais caché son envie de construire toute son histoire au PSG…