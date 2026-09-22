Liverpool : révélation poignante sur les débuts catastrophiques d’Alexander Isak et Florian Wirtz

Recrues phares de la saison 2025/2026 de Liverpool, Alexander Isak (27 ans) et Florian Wirtz (23 ans) ont coûté pas moins de 265 M€ aux Reds. L’ancien attaquant suédois de Newcastle a débarqué en échange de 140 M€, tandis que le milieu offensif allemand du Bayer Leverkusen a découvert la Premier League contre 125 M€. Malheureusement pour eux, les deux renforts ont vécu une première année très compliquée sur les bords de la Mersey.

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Florian Wirtz était un des titulaires d’Arne Slot, mais il enchaînait les prestations insipides. De son côté, Isak est arrivé blessé et n’a pu marquer que 4 petits buts en 22 apparitions avant de se fracturer le péroné. Aujourd’hui, Andrew Robertson (32 ans) est venu donner un nouvel éclairage aux difficultés d’Isak et de Wirtz. Parti à Tottenham après avoir passé neuf années à Liverpool, l’international écossais rappelle qu’un terrible drame a fortement joué, à savoir le décès tragique de l’attaquant portugais Diogo Jota dans un accident de la route.

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Le décès de Jota a tout changé

« C’est difficile à décrire ou à évoquer, car ce que nous avons vécu était vraiment horrible. Si je parle des nouvelles recrues, elles arrivaient dans un club qui avait le cœur brisé. Et c’est là que j’ai eu tellement de peine pour ces gars, parce qu’ils venaient de signer, et pour des sommes colossales en plus. En termes de football, il leur a fallu des mois pour s’adapter parce que le football ne nous importait plus. C’était la vérité, parce que nous venions de perdre l’un de nos meilleurs potes dans les vestiaires. Je pense que tous les footballeurs ont ce petit plus, n’est-ce pas ? Je pense que quand on perd parfois ce petit plus, on ne peut plus donner le meilleur de soi-même. Et je pense que la saison dernière, on a perdu ce petit plus », a-t-il déclaré dans le programme The Overlap, avant de conclure.

“He was our mate. He wasn’t just a footballer to us.” 😞



Andy Robertson opens up about the tragic passing of Diogo Jota and the profound impact it had on everyone at Liverpool. ❤️ pic.twitter.com/KcCuSvAwLa — The Overlap (@WeAreTheOverlap) September 22, 2026

« Quand j’y repense, on a peut-être un peu perdu cette détermination, et des choses comme ça, parce que je sais qu’à certains moments, on se disait : « À quoi ça sert ? Regardez ce que traverse la famille de Jotsy (surnom de Jota, ndlr), regardez ses enfants. » Mais oui, nous étions en deuil en tant que groupe. Après tout, c’était notre pote. Pour nous, ce n’est pas un footballeur. C’était un coéquipier, c’était un ami, c’était tout pour nous. » Et si Isak a su retrouver la forme depuis le début de la saison 2026/2027 de Premier League (4 buts inscrits en 5 matches), Florian Wirtz, lui, n’y arrive toujours pas.