Real Madrid : Raphaël Varane vers Manchester United à cause de David Alaba ?

Ce n'est plus une surprise. Après de nombreuses rumeurs durant tout le mois de juillet, Raphaël Varane (28 ans) devrait bel et bien s'engager du coté de Manchester United cet été. Arrivé à l'été 2011 en provenance du RC Lens, l'international français va été cédé pour un montant aux alentours de 40 millions d'euros, soit cinq fois plus cher qu'à son arrivée chez les Merengues. Après Sergio Ramos, parti au PSG, l'autre élément de la charnière du Real Madrid devrait être officialisé chez les Red Devils dans les prochains jours.

Et selon les informations de L'Equipe, l'envie d'un nouveau challenge à l'étranger et le salaire bien plus conséquent qu'il devrait gagner (actuellement 6,5 millions d'euros au Real) ne seraient pas les seules raisons de son départ. La signature de David Alaba (29 ans), qui s'est engagé jusqu'en 2026 après une fin de contrat au Bayern Munich, aurait aussi convaincu l'ancien Lensois de partir. Un nouveau défi attend donc Raphaël Varane en Premier League.