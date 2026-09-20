Ligue 1
OM-PSG : l’ouverture du score de Ferran Torres
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Encore un ! Alors que le Paris Saint-Germain était en difficulté sur la pelouse du Vélodrome (le score est de 2-1 depuis, NDLR), l’heure de jeu bien entamée, Ferran Torres a encore fait trembler les filets. Et ce, alors qu’il était entré en jeu quelques minutes auparavant.
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🔥 𝗜𝗟 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘, 𝗜𝗟 𝗠𝗔𝗥𝗤𝗨𝗘 !— L1+ (@ligue1plus) September 20, 2026
Ferran Torres a besoin de 7 minutes pour ouvrir le score pour le PSG face à l’OM !#LeClassique #OMPSG pic.twitter.com/pdvFIKflgH
Profitant d’un très bon centre de Désiré Doué, l’Espagnol a placé un coup de casque parfait pour expédier le cuir au fond des filets et donner l’avantage au club de la capitale dans ce Classique.
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