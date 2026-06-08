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LOSC : un nouvel espoir sur le départ

Par Sebastien Denis
1 min.
Hugo Bayomog @Maxppp

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de la très prometteuse génération 2008, Hugo Bayomog s’est imposé au poste de latéral droit. Titulaire indiscutable et élément clé de son équipe en National 3 notamment durant la deuxième partie de saison (17 apparitions, 1 but et 2 passes décisives), le jeune défenseur a confirmé tout son potentiel sur la durée grâce à une précieuse polyvalence, puisqu’il est capable d’évoluer avec la même aisance dans son couloir droit naturel, sur le flanc gauche ou même dans l’axe de la défense. Un profil moderne dont l’avenir dans le Nord s’écrit désormais en pointillés.

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Cette éclosion place en effet le club lillois dans une situation contractuelle extrêmement délicate. Arrivant à la fin de son bail aspirant, le phénomène défensif s’est bien vu proposer un contrat de stagiaire professionnel par sa direction, mais cette offre est intervenue tardivement. Une brèche dans laquelle s’engouffrent de nombreux prétendants. Auteur d’une saison très solide, le joueur attire logiquement les regards de plusieurs formations de Ligue 1 et de Ligue 2, mais aussi de l’étranger avec une marque d’intérêt du RSC Anderlecht. Un dossier épineux pour les dirigeants lillois, d’autant que la génération 2008 vit déjà une vague de départs sans précédent : Kingsley Olufade va s’engager avec le RC Strasbourg, tandis que Jephthé Malanda est, lui aussi, ardemment courtisé. Hugo Bayomog pourrait donc bien être le prochain grand espoir lillois à faire ses valises…

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