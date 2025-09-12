Barça : Al-Nassr veut chiper la pépite Marc Bernal

Promis à un grand avenir, mais freiné par une grave blessure la saison dernière, Marc Bernal fait l’objet de nombreux intérêts cet été. Al-Nassr n’a pas dit son dernier mot et s’intéresse désormais à Marc Bernal, le jeune talent de 18 ans du FC Barcelone. Le club saoudien, qui multiplie les pistes pour renforcer son effectif, a jeté son dévolu sur le milieu de terrain barcelonais malgré les difficultés que représente un transfert depuis La Masia.

Toutefois, avec une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros, la tâche s’annonce quasi impossible pour tout club, et Al-Nassr sait que le Barça ne souhaite pas négocier sérieusement sur ce dossier selon Diario Sport. De son côté, Marc Bernal et le club catalan restent concentrés sur le projet sportif. Le jeune joueur continue de tenter de s’imposer progressivement dans l’équipe d’Hansi Flick, et ni lui ni le Barça n’envisagent de discuter d’un départ pour le moment. Al-Nassr, malgré son ambition et ses moyens, devra donc chercher ailleurs pour ses renforts.