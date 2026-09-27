L’Irlande a boycotté l’hymne israélien

Défiant ce dimanche Israël pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Nations, l’Irlande va vivre un match sous haute tension. Des polémiques se sont multipliées au cours des derniers jours et le gardien Gavin Bazunu a refusé de disputer le match en guise de protestation au conflit opposant Israël à la Palestine.

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Alors que la rencontre vient de débuter, l’hymne Hatikvah (l’espoir en Français ndlr) a été entonné. Un hymne israélien qui a été boycotté par la sélection irlandaise. Ces derniers ont décidé de baisser la tête en guise de protestation en plus de porter un brassard noir en soutien aux Palestiniens décédé durant le conflit.