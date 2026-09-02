Kylian Mbappé était la cible d’un projet d’enlèvement !

Ce sont des révélations du journal Le Parisien qui font froid dans le dos. Kylian Mbappé a été ciblé par une bande soupçonnée d’avoir préparé plusieurs projets d’enlèvement et d’agressions à domicile. Selon Le Parisien, Clément, 18 ans, présenté comme le possible commanditaire, a été mis en examen le 21 août 2026 à Nanterre pour vol en bande organisée. Déjà incarcéré dans une autre affaire, le jeune homme aurait continué à donner des instructions depuis sa cellule, notamment via Snapchat. L’exploitation de deux appareils saisis en prison aurait permis aux enquêteurs de découvrir 26 adresses appartenant à des personnalités fortunées, parmi lesquelles des commerçants, des chanteurs et des footballeurs.

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Dans cette liste figurait notamment Kylian Mbappé, qui a donc été visé par ce projet d’enlèvement au même titre qu’un rappeur et plusieurs chefs d’entreprise. L’affaire a débuté après plusieurs opérations visant notamment un horloger, dont le domicile avait été ciblé par de faux livreurs avant que sa boutique ne soit braquée quelques jours plus tard. Les investigations de la brigade de répression du banditisme ont progressivement permis de remonter le réseau. « Il voulait s’en prendre à un rappeur et au footballeur Kylian Mbappé », a expliqué une source judiciaire au Parisien.