Coupe du Monde 2026 : large dispositif de sécurité à Paris pour France-Maroc

À l’occasion du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Maroc, prévu ce jeudi à 22 heures, un important dispositif de sécurité sera déployé à Paris afin d’éviter d’éventuels débordements. La préfecture de police prévoit notamment l’utilisation de drones pour surveiller les rassemblements et identifier rapidement d’éventuels incidents. Des restrictions sont également en vigueur concernant les engins pyrotechniques et le transport de carburant dans Paris et la petite couronne, dans un contexte marqué par les précédents débordements lors de grandes rencontres sportives.

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Les autorités ont aussi prévu de limiter les regroupements autour des Champs-Élysées en fermant plusieurs stations de métro. La station Charles-de-Gaulle-Étoile sera inaccessible sur les lignes 1 et 2, tandis qu’une interruption de trafic est prévue sur la ligne 6 entre Charles-de-Gaulle-Étoile et Trocadéro. D’autres stations des lignes 8, 9, 12 et 14, comme Argentine, George V, Madeleine, Miromesnil, Ternes et Tuileries, ne seront pas desservies afin de réduire les rassemblements dans le secteur après le match.