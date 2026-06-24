Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

Suisse - Canada : les compositions officielles

Par Jules Aublanc
1 min.
Johan Manzambi célèbre son doublé @Maxppp
Suisse 2-1 Canada
winamax
1 2.45 N 3.00 2 3.15 bonus 100€

La dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde se lance ce soir. Dans le groupe B, la Suisse et le Canada se disputent la première place dans un duel francophone (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Dans le même temps, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar tenteront aussi de se qualifier pour les 16es de finale.

La suite après cette publicité

Yakin opère plusieurs changements dans le onze suisse puisque Jaquez prend place dans le couloir droit défensif. Freuler et Xhaka forment le double pivot derrière un trio où figure Manzambi, accompagné par Sow et Vargas en soutien d’Embolo. En face, Koné, gravement blessé lors du dernier match, est remplacé par Saliba tandis que Choinière prend aussi place au milieu du 4-4-2 où Larin et David sont encore présents en pointe. La défense est inchangée, avec notamment De Fougerolles aux côtés de Cornelius dans l’axe.

Les compositions :

Suisse (4-2-3-1) :

Suisse

4-2-3-1
Officielle

Canada (4-4-2) :

Canada

4-4-2
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mercredi 24 juin

  • Écosse - Brésil (0h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Maroc - Haïti (0h) sur beIN Sport 2

Jeudi 25 juin

  • Tchéquie - Mexique (3h) sur beIN Sport 1
  • Afrique du Sud - Corée du Sud (3h) sur beIN Sport 2
  • Équateur - Allemagne (22h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Curaçao - Côte d’Ivoire (22h) sur beIN Sport 2
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Suisse
Canada

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Suisse Flag Suisse
Canada Flag Canada
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier