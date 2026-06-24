Suisse - Canada : les compositions officielles

La dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde se lance ce soir. Dans le groupe B, la Suisse et le Canada se disputent la première place dans un duel francophone (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Dans le même temps, la Bosnie-Herzégovine et le Qatar tenteront aussi de se qualifier pour les 16es de finale.

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Yakin opère plusieurs changements dans le onze suisse puisque Jaquez prend place dans le couloir droit défensif. Freuler et Xhaka forment le double pivot derrière un trio où figure Manzambi, accompagné par Sow et Vargas en soutien d’Embolo. En face, Koné, gravement blessé lors du dernier match, est remplacé par Saliba tandis que Choinière prend aussi place au milieu du 4-4-2 où Larin et David sont encore présents en pointe. La défense est inchangée, avec notamment De Fougerolles aux côtés de Cornelius dans l’axe.

Les compositions :

Suisse (4-2-3-1) :

Canada (4-4-2) :

Mercredi 24 juin

Écosse - Brésil (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Maroc - Haïti (0h) sur beIN Sport 2

Jeudi 25 juin