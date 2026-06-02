Croatie - Belgique : les compositions officielles

Ce mardi, place à un match amical de préparation à la Coupe du Monde 2026 intéressant entre la Croatie et la Belgique. Les Vatreni s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Livakovic qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Josip Stanisic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic et Josko Gvardiol en défense. Mateo Kovacic et Petar Sucic composent l’entrejeu avec Luka Modric un cran plus haut. En pointe, Petar Musa est accompagné par Martin Baturina et Ivan Perisic.

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De leur côté, les Diables Rouges s’articulent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages derrière Alexis Saelemaekers, Arthur Theate, Nathan Ngoy et Maxim De Cuyper. Le milieu de terrain est assuré par Youri Tielemans, Amadou Onana et Nicolas Raskin. Devant, Charles De Ketelaere est soutenu par Kevin De Bruyne et Jeremy Doku.

Les compositions

Croatie :

Belgique :