Inter : le retour d’Alexis Sanchez ne fait pas l’unanimité

Douze mois après son départ en direction de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez va rebrousser chemin et retrouver l’Inter Milan. Auteur d’une belle saison sous les couleurs phocéennes (44 matchs, 18 buts, 3 passes décisives TCC), les performances de l’attaquant chilien ont convaincu les Nerazzurri de l’enrôler une seconde fois. Alors que la signature de l’ex-Marseillais est imminente, son retour divise les foules de l’autre côté des Alpes.

Comme le souligne la Gazzetta dello Sport, on lui reproche en Italie son comportement lors de son départ l’été dernier. À l’époque, Alexis Sanchez ne s’était pas privé pour critiquer publiquement son entraîneur, Simeone Inzaghi, à cause de son temps de jeu limité. De plus, le média transalpin rapporte qu’il se serait brouillé avec son président, Steven Zhang, en marge de son arrivée sur la Canebière. Enfin à Milan, on s’interroge sur sa capacité à peser sur le front de l’attaque lombarde compte tenu de son âge avancé (33 ans) au même titre que son futur coéquipier, Marko Arnautovic (34 ans) alors que de jeunes joueurs étaient attendus à l’image de Folarin Balogun.