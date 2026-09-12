Ousmane Dembélé entre en campagne pour le Ballon d’Or

Il y a des petits airs de campagne électorale depuis l’apparition des 30 nommés pour le Ballon d’Or. Chacun des favoris y va de ses arguments. Il n’y aura qu’un seul élu. Après Kylian Mbappé ou encore Khvicha Kvaratskhelia, c’est au tour du tenant du titre d’annoncer sa candidature. Dans un long entretien accordé à France Football, Ousmane Dembélé (29 ans) a fait la liste de ses points forts, lui qui a encore gagné les principaux titres avec le PSG, dont la seconde Ligue des Champions d’affilée du club de la capitale.

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« J’ai fait une bonne saison. J’aurais pu faire plus, bien évidemment, parce que j’ai eu beaucoup de pépins au début. Mais je pense que j’ai fait une très bonne saison. Mais ce n’est pas à moi de juger », estime l’attaquant qui a cumulé 20 buts et 11 passes décisives en 40 apparitions avec le maillot parisien la saison dernière. Il faut ajouter à cela ses 6 réalisations (en plus de 2 passes) lors de la Coupe du Monde cet été où il atteint la 3e place avec les Bleus. Cela sera-t-il suffisant pour convaincre le jury ?

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Le Ballon d’Or « va rester dans les mains d’un joueur du PSG »

D’un point de vue statistique, l’attaquant s’est montré moins efficace, notamment en raison d’une première partie de saison émaillée de problèmes physiques. « Je ne sais pas, ça dépend, répond-il quand on lui demande si son dernier exercice fut moins bon que le précédent. Je n’arrive pas à juger ça. Mais j’ai été meilleur dans les moments décisifs, très clairement. Et ça joue. C’est le premier critère, non ? Avec les pépins physiques que j’ai eus au début de la saison, le coach a su bien me gérer afin de me préserver pour les moments décisifs. »

Il va falloir attendre le 26 octobre prochain, date de la remise du Ballon d’Or à Londres pour connaître le lauréat 2026. Lui-même ne se donnerait pas vainqueur du trophée. « Il m’arrive d’en discuter avec mon entourage : on se dit que cette année, ça va être difficile, que le Ballon d’Or est indécis, mais on verra bien », estime Dembouz qui a sa préférence pour « Kvara » et une grande prédiction. « Il va rester dans les mains d’un joueur du PSG. » Avec pas moins de 9 représentants, en plus de Ferran Torres arrivé cet été, le club de la capitale est en position de force.