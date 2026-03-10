Barça : Joan Laporta en rajoute une couche sur l’affaire Negreira

Présent ce lundi dans l’émission de la Radio Cope « El Partidazo » pour discuter de l’élection présidentielle de Barcelone, Joan Laporta a vivement réagi aux critiques concernant l’affaire Negreira. « Ce qu’a fait le Barça est légal et parfaitement légitime. Lorsque nous avons pris les rênes en 2003, ils payaient déjà une société existante. On nous a indiqué qu’elle appartenait au fils de Negreira, qui travaillait de la même manière pour l’Atlético de Madrid et d’autres clubs. Le Real Madrid, lui, compte Megía Dávila parmi ses membres, et son épouse est également liée à la CTA (Commission Technique des Arbitres) », a-t-il déclaré selon des propos relayés par Marca.

Joan Laporta a même ajouté : « depuis 72 ans, cette commission est dirigée par d’anciens membres, dirigeants ou joueurs du Real Madrid. Cela vous semble-t-il normal ? Peut-être n’avaient-ils pas besoin de consultants externes puisqu’ils profitaient déjà du système. Ce que fait le Barça est-il honteux, alors que le Real agissait de la même manière ? Je constate également que, de manière générale, les arbitres nuisent au Barça. Lorsqu’ils traversent une période difficile, ils ne reçoivent jamais d’aide et la situation est parfois aggravée. »