Coupe du Monde 2026 : on connaît le premier quart de finale !

Ce samedi soir, l’équipe de France a fait le boulot face au Paraguay au terme d’un match compliqué, marqué par le rugosité de l’Albirroja. Une victoire qui permet quoi qu’il en soit aux Bleus de rallier les quarts de finale.

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Grâce au 7e but de Kylian Mbappé dans la compétition, la France poursuit, en effet, son aventure mondiale et défiera au tour suivant le Maroc, tombeur du Canada un peu plus tôt dans la journée. Une affiche qui promet déjà…