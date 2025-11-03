Menu Rechercher
Serie A : le Genoa s’impose pour la première fois de la saison contre Sassuolo

Sassuolo 1-2 Genoa

Incapable de remporter le moindre match cette saison en Serie A, le Genoa se déplaçait sur la pelouse de Sassuolo ce lundi pour le compte de la 10e journée. Et miracle : le club de Gênes l’a emporté pour la première fois de la cuvée face aux hommes de Fabio Grosso.

Alors que Ruslan Malinovskiy a ouvert le score à la 18e minute de jeu, Sassuolo est revenu à hauteur juste après la pause grâce à Domenico Berardi (1-1, 47e). En fin de rencontre, c’est l’ancien de Rennes Léo Ostigard qui a offert cette première victoire de la saison pour le Genoa. Avec ce succès, les Grifone grimpent à la 18e place. Sassuolo reste onzième.

