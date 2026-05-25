LdC : Budapest tremble de peur à cause des supporters du PSG et d’Arsenal

La ville de Budapest se prépare à vivre une finale de Ligue des champions sous haute tension ce samedi 30 mai entre le Paris Saint-Germain et Arsenal à la Puskás Aréna. Des milliers de supporters sont attendus dans la capitale hongroise, y compris sans billet, poussant les autorités à renforcer massivement le dispositif de sécurité autour du stade, des transports et du centre-ville. Les craintes de débordements ne sont pas infondées : les ultras parisiens ont récemment été impliqués dans plusieurs violences après les matches européens du PSG, tandis que des supporters d’Arsenal se sont déjà illustrés cette saison par des affrontements avec la police en déplacement.

La suite après cette publicité

Des renforts policiers venus de France et du Royaume-Uni épauleront les forces hongroises afin d’éviter que cette finale ne dégénère en scènes d’émeutes. Le ministre des Transports et de l’Investissement, Dávid Vitézy, et le ministre de l’Intérieur, Gábor Pósfai, ont entamé des négociations concernant le match qui risque de fortement perturber la circulation sur les routes et les transports en commun de Budapest. Le journal hongrois Blikk parle déjà de « chaos généralisé, voitures en feu et affrontements de rue » à prévoir ce samedi dans les rues de Budapest.