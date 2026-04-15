Barça : la réaction de Gavi sur son gros coup de coude

La frustration est dans le camp des Catalans ce mercredi. En effet, le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions hier soir, après s’être retrouvé une nouvelle fois à dix sur le terrain (1-2). L’Atlético de Madrid a su faire la différence avec une intelligence de jeu et des fautes plus justes pour obtenir sa qualification en demi-finale. La rencontre, qui a basculé à plusieurs reprises, n’a d’ailleurs pas sublimé Gavi dans l’entrejeu. Présent en zone mixte après la rencontre à Madrid, le jeune milieu de terrain a fait part de son mécontentement.

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« Nous avons été meilleurs, mais au final, il faut qu’on marque plus… et c’est tout ». Interrogé sur son geste envers Matteo Ruggeri, il a répondu sèchement. « Mon coup de coude valait un carton jaune… ou même rien d’ailleurs ». Puis, concernant l’expulsion d’Eric García, il s’est montré plus incertain, jugeant la décision de l’arbitre Clément Turpin assez difficile. « L’expulsion d’Eric… pff… Jules (Koundé) était là à côté. Il peut siffler et mettre le rouge comme ne pas la siffler. Au final, il a pris cette décision » a-t-il envoyé au micro de Movistar Plus. Si son équipe vit un mercredi très sombre, Raphinha est également dans l’embarras.