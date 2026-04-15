Menu Rechercher
Commenter 11
Ligue des Champions

Barça : la réaction de Gavi sur son gros coup de coude

Par Tom Courel
1 min.
Gavi au Barça @Maxppp
Atlético 1-2 Barcelone

La frustration est dans le camp des Catalans ce mercredi. En effet, le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions hier soir, après s’être retrouvé une nouvelle fois à dix sur le terrain (1-2). L’Atlético de Madrid a su faire la différence avec une intelligence de jeu et des fautes plus justes pour obtenir sa qualification en demi-finale. La rencontre, qui a basculé à plusieurs reprises, n’a d’ailleurs pas sublimé Gavi dans l’entrejeu. Présent en zone mixte après la rencontre à Madrid, le jeune milieu de terrain a fait part de son mécontentement.

La suite après cette publicité

« Nous avons été meilleurs, mais au final, il faut qu’on marque plus… et c’est tout ». Interrogé sur son geste envers Matteo Ruggeri, il a répondu sèchement. « Mon coup de coude valait un carton jaune… ou même rien d’ailleurs ». Puis, concernant l’expulsion d’Eric García, il s’est montré plus incertain, jugeant la décision de l’arbitre Clément Turpin assez difficile. « L’expulsion d’Eric… pff… Jules (Koundé) était là à côté. Il peut siffler et mettre le rouge comme ne pas la siffler. Au final, il a pris cette décision » a-t-il envoyé au micro de Movistar Plus. Si son équipe vit un mercredi très sombre, Raphinha est également dans l’embarras.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Atlético
Gavi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Atlético Logo Atlético Madrid
Gavi Gavi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier