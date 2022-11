Équipe de France : Axel Disasi remplace Presnel Kimpembe pour la Coupe du monde

La suite après cette publicité

Dans un communiqué publié ce lundi matin, sur son site officiel, la Fédération Française de Football (FFF) a annoncé le forfait du défenseur parisien, Presnel Kimpembe pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Le défenseur et vice-capitaine de l'AS Monaco, Axel Disasi est attendu à Clairefontaine dans la journée pour rencontrer le staff des Bleus. Une récompense pour le natif du Val-d'Oise, alors qu'il enchaîne de belles prestations sous les ordres de Philippe Clement depuis plus d'un an.

«Insuffisamment rétabli, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. Le défenseur du Paris-SG ne s’estime pas suffisamment rétabli pour être en mesure de tenir sa place au sein de la défense des Bleus au Qatar. Cette décision a été prise ce matin, à Clairefontaine, après un échange entre le joueur et le médecin de l’Equipe de France, le Dr Franck Le Gall, puis entre le joueur et Didier Deschamps. Le staff de l'Equipe de France salue l'honnêteté de Presnel et lui souhaite de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques dans les meilleurs délais. Didier Deschamps a décidé, pour remplacer Presnel Kimpembé, de faire appel à Axel Disasi. Le défenseur de l’AS Monaco est attendu dans la journée à Clairefontaine», est-il écrit dans le communiqué de la FFF.

Une surprise signée Didier Deschamps

Alors qu'il n'a jamais joué une seule rencontre avec les Bleus, Axel Disasi va participer, en cette fin d'année 2022, à sa première compétition majeure avec l'Equipe de France. Auteur d'une solide saison à Monaco, le défenseur de 24 ans a donc été préféré à certains autres candidats comme Mohamed Simakan, Pierre Kalulu, Benoît Badiashile, Clément Lenglet ou encore Kurt Zouma, qui ont tous été (pour la plupart) récemment appelés par Didier Deschamps lors des matchs amicaux ou des affiches en Ligue des nations ou dans le cas du Milanais, avec la France Olympique pour les JO à Tokyo.

L'annonce de l'absence de Presnel Kimpembe implique une nouvelle question, à moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar : qui formera la charnière centrale française avec Raphael Varane ? Si Jules Koundé part avec un net avantage, il faudra surveiller les cas de William Saliba qui réalise un début de saison tonitruant sous le maillot d'Arsenal en Premier League, ou encore Dayot Upamecano, titulaire avec le Bayern Munich qui entretient déjà une relation huilée avec Lucas Hernandez et Benjamin Pavard. De retour de blessure, Ibrahima Konaté semble encore trop juste pour prétendre à une place de titulaire au Mondial.