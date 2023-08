Le PSG est prêt à tenter un pari osé

La suite après cette publicité

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de faire peau neuve. Nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, le club de la capitale veut repartir du bon pied et surtout ne plus reproduire les mêmes erreurs. L’écurie française a décidé de tourner une sacrée page en ne renouvelant pas les contrats de Lionel Messi et Sergio Ramos. Elle a continué sur sa lancée en se séparant de Neymar Jr. Le Brésilien va rejoindre Al-Hilal.

La priorité Bernardo Silva s’éloigne

Marco Verratti pourrait bien l’imiter puisque l’Italien est d’ores et déjà d’accord avec l’écurie saoudienne. Les deux clubs doivent encore s’entendre mais une offre de 45 millions d’euros est attendue dans les bureaux parisiens. Le Petit Hibou a de fortes chances de s’en aller. Luis Enrique comptera ainsi sur un milieu de terrain en moins, d’autant qu’il vient aussi de perdre Renato Sanches et Leandro Paredes, en partance vers l’AS Roma.

Le technicien ibérique espère malgré tout des renforts dans ce secteur de jeu si important où Paris a souvent connu des difficultés. L’Asturien a d’ailleurs une idée sur le profil qu’il recherche, à savoir un milieu de terrain créatif. On a pu le voir lors du match nul face à Lorient le week-end dernier (0-0), le PSG manque de folie et d’inspiration. Pour Luis Enrique, comme Kylian Mbappé et Luis Campos, la recrue idéale serait Bernardo Silva. Mais le Portugais semble avoir un faible pour le Barça.

Un plan B nommé…Kang-In Lee

De plus, Pep Guardiola compte sur lui à Manchester City. Le Times parle d’ailleurs d’une prolongation à venir. Cela ne fait pas les affaires du PSG qui court après lui depuis un an. Malgré la bonne relation entre le PSG et Jorge Mendes, l’agent du joueur, Paris n’arrive pas à conclure. D’autres profils sont étudiés. Mais L’Equipe explique ce mardi que si aucun joueur ne plaît totalement au club, le PSG ne recrutera pas un milieu de terrain supplémentaire. Un choix fort et osé à la fois puisque le club de la capitale a perdu beaucoup de joueurs créatifs dont Messi ou Neymar.

Mais les pensionnaires du Parc des Princes ont un plan derrière la tête. En effet, ils avaient anticipé un potentiel manque au milieu de terrain en recrutant Kang-In Lee. Utilisé sur l’aile depuis son arrivée, le Sud-coréen a déjà évolué en tant que milieu relayeur à Majorque. Il serait donc susceptible de dépanner dans l’entrejeu. Dépanner, c’est bien, mais Paris reste en sous-effectif dans ce secteur de jeu. Un nouveau casse-tête en perspective…