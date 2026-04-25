Le Paris FC dévoile les grandes manœuvres de son mercato d’été XXL

Quarante-six ans après sa dernière apparition en Ligue 1, le Paris FC a effectué son retour en Ligue 1 cette saison. Un exercice 2025-2026 qui n’a pas été de repos pour le club de la Capitale, qui s’est même séparé de Stéphane Gilli, artisan de la montée, en février dernier, pour nommer Antoine Kombouaré. Un choix payant puisque le Kanac n’a pas toujours connu la défaite sous le banc francilien (4 victoires, 3 nuls) et le PFC (11e) a assuré son maintien dans l’élite, la saison prochaine, après une victoire à Metz (1-3), le week-end passé. Désormais, la direction parisienne peut se projeter vers l’avenir avec ambition avec un objectif clair : s’installer durablement en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Cela passera par un mercato estival structurant. Selon L’Équipe, l’effectif - jugé trop fourni - va être remanié avec un dégraissage estimé entre dix et 12 joueurs, en priorité parmi les éléments en manque de temps de jeu ou en fin de contrat. Dans le même temps, le PFC entend préserver une base solide : surveillés en Europe, Moustapha Mbow et Ilan Kebbal sont vus comme des pièces essentielles du projet. Le club souhaite aussi conserver Marshall Munetsi, prêté par Wolverhampton, tandis que Ciro Immobile est bien parti pour poursuivre son aventure en France. À l’inverse, le dossier Diego Coppola reste en suspens, lui qui pourrait retourner en Angleterre faute d’avancées concrètes dans les discussions.

Kombouaré bien parti pour rester

Côté arrivées, le directeur sportif parisien Marco Neppe planche déjà sur trois profils pour renforcer l’équipe, dont un avant-centre et un défenseur central. Avec un budget global avoisinant les 130 millions d’euros et une enveloppe mercato comprise entre 35 et 50 millions d’euros, le Paris FC dispose de moyens conséquents pour structurer un effectif compétitif. Dans le même temps, la politique de rajeunissement se poursuit, comme le montrent les investissements faits sur Nhoa Sangui (20 ans), Rudy Matondo (18 ans) ou encore Patrick Zabi (19 ans, qui arrivera cet été de Reims), ainsi que la probable levée de l’option d’achat de Luca Koleosho.

La suite après cette publicité

Enfin, la question de l’entraîneur semble aussi en passe d’être réglée. Arrivé le 22 février dernier, Antoine Kombouaré fait l’unanimité. S’il reste prudent publiquement, tout indique que le technicien de 62 ans devrait prolonger l’aventure. Dans un contexte plus stable qu’en début d’année, le Paris FC s’avance vers l’intersaison avec ambition pour construire un groupe capable de s’épanouir en Ligue 1 pour les futures années.