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Ligue 2

Ligue 2 : Reims s’offre un large succès au Red Star, Annecy et Metz dos à dos

Par Maxime Barbaud
1 min.
Reims contre Annecy @Maxppp

Le bon début de saison du Stade de Reims se confirme. En déplacement sur le terrain du Red Star, les Marnais l’ont largement emporté 4-1, malgré l’ouverture du score audonienne signée Khaoui (10e). Kotto (13e), un doublé d’El-Kachati (33e et 53e) et un penalty de Soumano ont renversé la situation. Les hommes de Nicolas Usaï prennent la 2e place un petit point derrière le leader stéphanois. Le Red Star est 8e.

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Un autre match comptant pour la 4e journée de Ligue 2 se déroulait à Annecy. Les Savoyards ont concédé le nul à domicile 1-1 contre le FC Metz. Le coup-franc de Savanier a lancé les Grenats (24e) mais le jeune Kadan Young a rapidement égalisé (33e). Au classement les deux équipes se suivent. Les locaux sont 6es, juste devant les Messins, toujours invaincus cette saison.

Les résultats des matchs de 14h :

Annecy 1 - 1 Metz : Young (33e) ; Savanier (24e)

Red Star 1 - 4 Reims : Khaoui (10e) ; Kotto (13e), El-Kachati (33e, 53e), Soumano (78e s.p)

Pub. le - MAJ le
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