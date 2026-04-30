La date de retour de Kylian Mbappé est connue

Touché contre le Betis en Liga vendredi dernier, Kylian Mbappé doit observer une phase de repos, dont la durée n’a pas été précisée par le communiqué médical du Real Madrid. «Suite aux examens passés par les services médicaux du Real Madrid, Kylian Mbappé souffre d’une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche. Son rétablissement sera suivi de près.»

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Il y avait de quoi être préoccupé, à quelques semaines de la Coupe du Monde. Certains médias espagnols évoquaient une fin de saison en club pour l’attaquant, afin d’être frais et disponible pour les Bleus. D’après les informations du Parisien, le capitaine de l’équipe de France sera de retour d’ici deux semaines et devrait même être sur pied pour disputer la dernière journée de Liga le 24 mai contre l’Athletic Bilbao. Il sera en revanche trop juste pour le Clasico le 10 mai.